Parco Naturale Regionale del Beigua

Il programma del lungo fine settimana nel Beigua Geopark

(Varazze, 08 Ago 22) Eh sì, sono ben sei gli appuntamenti con le Guide del Parco in programma per il prossimo fine settimana che ci porta a Ferragosto.

Iniziamo venerdì a Tiglieto con i Beigua Junior Geoparker impegnati in un pomeriggio da piccoli archeologi, provando a riprodurre le affascinanti incisioni rupestri lasciate dagli antichi abitanti di questi luoghi. L'attività è gratuita e adatta a bambini dai 5 agli 11 anni; prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Al tramonto poi partiremo per un trekking serale sulle tracce degli animali notturni, escursione gratuita adatta a tutti. Necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Nel weekend di plenilunio poteva mancare un'escursione al chiaro di luna? L'appuntamento è sabato 13 al Passo del Faiallo per una serata che unirà poesia e osservazione del cielo, insieme alla Guida del Parco e agli amici dell'Osservatorio Astronomico del Righi. Escursione adatta a camminatori abituali, necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18; costo € 6,00 a persona + € 5,00 per l'Associazione.

In questo impegnatissimo fine settimana raddoppia anche l'appuntamento alla Badia di Tiglieto. Domenica al mattino visita guidata del complesso cistercense (costo € 6,00 a persona - prenotazione obbligatoria on-line) e al termine della visita partirà una piacevole e rilassante passeggiata nei dintorni della Badia per scoprire luoghi selvaggi e incontaminati, realizzando anche divertenti laboratori creativi. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 18, iniziativa gratuita (pranzo al sacco). Le due attività vanno prenotate singolarmente e possono essere fruite separatamente.

Chiudiamo in bellezza, bisogna proprio dirlo, con una degli appuntamenti più amati dell'estate nel Beigua: il Ferragosto con le Guide, l'escursione notturna sulle alture di Varazze per godere lo spettacolo dei fuochi artificiali che accendono di colori la costa e il mare. Prenotazione obbligatoria on-line entro domenica alle ore 18, costo € 10,00 a persona. Necessari cena al sacco e torcia o frontalino.

Tutte le iniziative sono a numero chiuso, le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)