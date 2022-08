Parco Naturale Regionale del Beigua

Le iniziative per scoprire la natura del Parco

(Varazze, 15 Ago 22) Il venerdì con le Guide ci dà appuntamento a Pratorotondo dove nel pomeriggio del 19 agosto i Beigua Junior Geoparker saranno impegnati in una divertente caccia al tesoro. Attività gratuita per bambini dai 5 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Il trekking serale è dedicato ai rapaci notturni: ci muoveremo in direzione del Monte Rama per cogliere la presenza di questi silenziosi abitanti della notte. Necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Iniziativa gratuita adatta a tutti, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.

Anche domenica 21 le proposte raddoppiano. A Tiglieto è in programma l'ormai classica visita guidata all'Abbazia cistercense, con accesso al chiostro, alla sala capitolare e alla chiesa. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

I fotografi in erba sono invece attesi a Sassello: i bimbi, accompagnati dai genitori e sotto la guida di un esperto fotografo naturalista, si avvicineranno alle prime tecniche fotografiche. È consigliato portare retino e barattoli trasparenti, necessaria macchina fotografica compatta o smartphone con fotocamera. L'iniziativa è gratuita e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco; prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

Tutte le iniziative sono a numero chiuso, le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili.Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)