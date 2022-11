Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 14 Nov 22) Ritroviamo il contatto con le tradizioni e con ritmi di vita più dolci nel programma del weekend proposto dalle Guide del Parco del Beigua.

Sabato 19 al pomeriggio la Badia di Tiglieto apre le porte per l'unico appuntamento di novembre con le visite guidate. I partecipanti avranno accesso al chiostro, alla sala capitolare e alla chiesa, accompagnati dallo straordinario racconto delle vicissitudini storiche che hanno coinvolto l'abbazia cistercense e la piana di Tiglieto. Iscrizione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Domenica 20 invece ci attende un bel trekking fino alla cima del Pavaglione, pascolo per eccellenza di Campo Ligure che si prepara al riposo invernale. Al ritorno faremo una sosta presso il piccolo allevamento di Rita Oliveri, uno dei nostri produttori Gustosi per Natura, per conoscerne i ritmi quotidiani, tra cura degli animali, mungitura e preparazione dei formaggi. Qui è la natura che detta il tempo! L'iniziativa, adatta a tutti, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)