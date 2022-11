Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 21 Nov 22) Ultimi due appuntamenti con il programma di attività Beigua in Action promosso dal Centro di Esperienza del Parco del Beigua per sensibilizzare sul tema del marine litter.

Cominciamo il 23 novembre alle ore 18 con il mercoledì con l'esperto: Gabriella Motta ci guiderà in un webinar alla scoperta del Geoparco sotto sopra e scopriremo che le meraviglie del Beigua non sono solo lungo la costa, ma anche sotto la superficie dell'acqua. Sarà un viaggio attraverso un paesaggio sottomarino sorprendente, perfetto per praticare snorkeling. Iscrizione obbligatoria on line entro martedì alle ore 18.

Sabato 26 invece ci vedremo in spiaggia a Varazze per un'azione di pulizia scientifica insieme a Legambiente. Raccoglieremo i rifiuti abbandonati e proveremo a classificarli, per capirne origine e responsabilità. Un pomeriggio insieme per condividere una buona azione verso l'ambiente, che potrebbe diventare esempio per altri. Iscrizione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 18.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)