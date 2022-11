Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 28 Nov 22) Siete pronti per un wildtrekking? Domenica 4 dicembre seguiremo partiremo da Tiglieto insieme alla Guida del Parco per attraversare gli ambienti selvaggi dove si muove il lupo. Cercheremo le tracce della sua presenza e conosceremo meglio le abitudini di questo affascinante predatore, sfateremo qualche leggenda metropolitana e comprenderemo l'importanza che il lupo ha per l'ecosistema.

L'escursione è adatta tutti e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12; costo € 10,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)