Parco Naturale Regionale del Beigua

Un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro territorio

(Varazze, 04 Dic 22) Dopo il video che abbiamo lanciato lo scorso anno, il Gusto della Natura ora è anche una pubblicazione che racconta i prodotti Gustosi per natura del Parco, alternando assaggi di sapori locali ad assaggi di Beigua, con i suoi panorami variegati di mare e montagna, di fioriture delicate e di rocce aspre.

Il marchio Gustosi per natura riconosce il ruolo delle attività della filiera agroalimentare non solo come motore di sviluppo della comunità locale e del turismo, ma anche e soprattutto come custodi dei valori ambientali.

Perché è grazie all'attività dell'uomo, portata avanti in armonia ed equilibrio con la natura, che si assicurano la gestione e il presidio del territorio. Una forma di tutela attiva della biodiversità che, attraverso la cura dell'ambiente, la coltivazione e la gestione dei pascoli, mantiene integri gli habitat indi­spensabili per le specie che qui vivono, si nutrono e riproducono.

La ruvidità della farina macinata a pietra, il profumo di latte di un formaggio fresco, la dolcezza dorata del miele, la fragranza di un amaretto appena sfornato: sono solo alcune delle esperienze sensoriali di una passeggiata tra i produttori della filiera agroalimentare del Parco del Beigua.

Il Gusto della Natura è un invito a scoprire piccole produzioni di qualità in aziende agricole e micro imprese, storiche attività di famiglia che nel tempo hanno saputo innovarsi e nuove imprese che hanno preso forma da poco tempo, ma che subito si sono affermate per l'originalità delle trasformazioni.

Sfogliando le sue pagine scoprirete la bellezza di un territorio che si ammira con gli occhi, ma si gusta volentieri anche al palato!

E in vista del Natale, pensate a un regalo godurioso: consultate l'elenco dei produttori Gustosi per natura e venite ad acquistare i loro prodotti direttamente in azienda oppure contattateli per conoscere i punti vendita più vicini a voi (mercatini o botteghe liguri attente alle piccole produzioni locali) o verificare la possibilità di consegna a domicilio o acquisto on-line.

Potete scaricare Il Gusto della Natura qui