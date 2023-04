Parco Naturale Regionale del Beigua

La nomina oggi nel corso del Consiglio Direttivo di Federparchi

(Varazze, 05 Apr 23)

Nell'ambito del Consiglio Direttivo di Federparchi, riunitosi oggi a Roma, il Presidente del Parco del Beigua è stato nominato Coordinatore nazionale della Consulta dei Parchi regionali.

"Ringrazio il Presidente di Federparchi, Luca Santini, per la fiducia – ha dichiarato Daniele Buschiazzo - Sono felice di ricoprire tale ruolo insieme al vice coordinatore Francesco D'Amore, Presidente del Parco regionale del Silente Velino, un collega presidente e sindaco che stimo moltissimo. Le priorità su cui dovremo lavorare sono legate sicuramente al Piano Triennale delle Aree protette, che il Ministero non redige più dal 2006 e che assegnava risorse anche ai parchi regionali, ma anche sull'estensione delle Zone Economiche Ambientali - ZEA ai parchi regionali. Oggi infatti le ZEA, che prevedono benefici per le attività economiche insediate al loro interno, sono istituite solo per i parchi nazionali e per le aree marine protette.

Dovremo poi impegnarci per accrescere la consapevolezza su aspetti culturali fondamentali, legati all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030, alla transizione ecologica e alla costituzione delle comunità energetiche sostenibili".