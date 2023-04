Parco Naturale Regionale del Beigua

Si entra nel vivo dopo il partecipatissimo Forum del turismo sostenibile

(Varazze, 06 Apr 23) Il 2 marzo presso la sede del Parco a Varazze si è aperto il Forum permanente per il turismo sostenibile, primo atto pubblico del percorso intrapreso dal Parco del Beigua per avviare le attività che lo porteranno alla certificazione come Destinazione Turistica Sostenibile in accordo con i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile delle aree protette.

L'incontro ha registrato una grandissima partecipazione, con più di 50 persone in presenza e quasi 30 collegati on-line: gli Amministratori dei Comuni del Parco, i produttori Gustosi per Natura, le strutture Ospitali per Natura e tanti operatori turistici, guide, associazioni del territorio, a cui si sono aggiunte le rappresentanze istituzionali, dalla Regione al Comune di Genova.

Adesso si entra nel vivo con la fase operativa e l'organizzazione dei tavoli di lavoro territoriali distribuiti tra la costa e l'entroterra, per favorire la massima partecipazione. Sarà un intenso lavoro di scambio, collaborazione, confronto per arrivare a condividere le priorità e le linee strategiche di sviluppo del turismo sostenibile del Beigua e formalizzare le proposte di schede-azione dei soggetti che insieme al Parco parteciperanno al processo della CETS.

Il traguardo finale, previsto per fine novembre, è l'approvazione nell'ambito del Forum permanente del Piano d'Azione 2024-2028, da sottoporre poi a Europarc per avviare il processo di certificazione.

Nel mese di aprile è in programma il primo incontro dei tavoli di lavoro territoriali, che verrà replicato nei tre ambiti: gli operatori e gli enti locali potranno partecipare a quello più aderente alle proprie esigenze ma anche partecipare a più tavoli, qualora lo ritenessero funzionale per sviluppare nuovi rapporti di collaborazione:

a Sassello mercoledì 12 aprile alle ore 17 presso la Casa del Parco all'ingresso della Foresta della Deiva;

a Masone lunedì 17 aprile alle 17 presso il Centro Visite del Parco a Villa Bagnara, via Montegrappa 2;

a Varazze giovedì 20 aprile alle ore 17 presso la sede del Parco in piazza Beato Jacopo 1-3.

Per meglio organizzare i lavori, è necessario iscriversi compilando il modulo on-line e specificando la sede dell'incontro prescelta: https://forms.gle/dY2rRAZb49NnZDRM6

Siamo certi che gli operatori del territorio non ci faranno mancare, come sempre è stato, il loro supporto e la voglia di mettersi in gioco con nuove idee e progetti. I tavoli di lavoro saranno una buona palestra per porre le basi di collaborazioni costruttive, capaci di rafforzare il posizionamento turistico dell'area del Beigua, orientandone il futuro sviluppo verso una sempre maggiore sensibilità ambientale e attenzione ai temi della sostenibilità

Per informazioni contattare la Referente CETS del Parco a turismo@parcobeigua.it