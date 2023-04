Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 24 Apr 23) Torna il primo appuntamento della stagione dei Venerdì con le Guide del Parco, una piacevole escursione serale alla scoperta degli abitanti della notte e delle loro abitudini.Appuntamento il 28 aprile a Sciarborasca (Cogoleto) per una passeggiata notturna dedicata a gufi e civette. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18; costo € 6,00 a persona.

Per sabato invece ci attende l'ormai tradizionale appuntamento pomeridiano con la visita guidata alla Badia di Tiglieto, prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

La Rocca della Marasca, uno dei punti più panoramici della Val d'Orba, sarà invece la destinazione dell'escursione in programma domenica 30 aprile, con partenza dal Passo del Faiallo. Un itinerario mediamente impegnativo, adatto a camminatori abituali, che durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)