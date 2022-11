Parco Naturale Regionale del Beigua

Puliamo il mondo

Sabato 26 Novembre 2022

Un pomeriggio dedicato alla pulizia dei rifiuti abbandonati durante l'estate! In collaborazione con Legambiente, in compagnia dei loro volontari e delle Guide del Parco condurremo un'azione di pulizia scientifica. Perchè scientifica? Perchè non ci limeteremo a raccogliere i rifiuti abbandonati ma proveremo a fare un'alisi della loro origine , per capire possibili azioni di prevenzione e sensibilizzazione da mettere in atto. L'iniziativa si svolgerà lungo la spiaggia di Varazze

Ritrovo: ore 14:30 presso il comune di Varazze

Durata iniziativa: fino alle ore 17:30 circa

Difficoltà: iniziativa adatta a tutti

Iniziativa GRATUITA. Evento finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di plastica, di attività di contrasto al marine litter e alla promozione dell'economia circolare

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)