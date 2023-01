Parco Naturale Regionale del Beigua

Domenica 15 Gennaio 2023

Finiti i festeggiamenti del periodo natalizio si torna sui sentieri. In compagnia della Guida del Parco partiremo da Voltri per raggiungere il caratteristico borgo di Crevari, con le sue casette abbarbicate come un Presepe. Da lì proseguiremo fino alla vetta del monte Pennone per lasciarci sorprendere da una vista straordinaria: ci sembrerà di poter toccare il mare con un dito!

Ritrovo: ore 9:30 presso via Camozzini, (capolinea dell'autobus 1), Genova Voltri

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione impegnativa per dislivello, lunghezza o caratteristiche tecniche del terreno

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

**IMPORTANTE** Ricordiamo che a seguito dell'emergenza PSA all'inizio e al termine delle attività all'aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione. Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con soluzione al 2-3% di ipoclorito di sodio. Per maggiori informazioni sulle disposizioni circa la PSA consultare la pagina: http://www.parcobeigua.it/dettaglio.php?id=68841

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)