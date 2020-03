Parco Naturale Regionale del Beigua

Alla scoperta del Geoparco tra grotte e formaggi **ANNULLATO**

Domenica 29 Marzo 2020

**iniziativa annullata**

1,2,3…Stella! Dal centro abitato di Stella San Bernardo con un'escursione mediamente impegnativa raggiungeremo le grotte situate in località Rocca della Puma, uniche cavità carsiche presenti nel Geoparco. E a seguire, con un breve spostamento in auto, visiteremo l'allevamento della l'Azienda Agricola Usai, che produce formaggi di pecora a marchio Gustosi per Natura.

Ritrovo : ore 9:30 presso Chiesa di Stella San Bernardo, Stella

: ore 9:30 presso Chiesa di Stella San Bernardo, Stella Durata iniziativa : giornata intera con pranzo al sacco

: giornata intera con pranzo al sacco Costo escursione : € 10,00

: € 10,00 Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, fino ad esaurimento dei posti disponibili tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Stella 17044 Italy Comune: Stella (SV)

Provincia: Savona Regione: Liguria

Info Line: 393 9896251

