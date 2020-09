Parco Naturale Regionale del Beigua

La Val Gargassa

Geotrekking

Domenica 6 Settembre 2020

Un'avventurosa escursione lungo i canyon della Val Gargassa per ammirare gli spettacolari torrioni di conglomerato che fanno da sfondo all'intero percorso ad anello. Piccolo laghi, cascatelle e guadi ci accompagneranno lungo la prima parte dell'itinerario per poi salire verso il Balcone della Signora, splendido punto panoramico su tutta la valle. Al termine dell'escursione sarà possibile visitare l'Azienda Agricola Lavagè, produttore di infinite varietà di formaggi a marchio Gustosi per natura

Ritrovo: ore 9:30 presso campo sportivo di Rossiglione, località Gargassino, Rossiglione

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Rossiglione 16010 Italy Comune: Rossiglione (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

