Parco Naturale Regionale del Beigua

Mangiatoie per l'inverno

Junior Geoparker

Sabato 16 Gennaio 2021

Cosa mangiano gli uccelli in inverno? Aiutiamo i nostri amici pennuti a immagazzinare semi e bacche per la stagione fredda costruendo piccole mangiatoie da mettere sulla finestra. Sarà una divertente attività per imparare a riciclare i materiali plastici di uso quotidiano.

Attività per bambini dai 6 agli 11 anni

Ritrovo: dalle ore 14:15 alle ore 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sassello

Durata iniziativa: sino alle ore 17:30 (con possibilità di recupero dalle ore 17:15 alle ore 17:30).

Iniziativa gratuita

Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 18: clicca qui per compilare il modulo

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Iniziativa finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Sassello 17046 Italy Luogo: Casa del Parco, Sassello

Comune: Sassello (SV)

Provincia: Savona Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Altre info su:Tag: escursioni