Parco Naturale Regionale del Beigua

Aracniday

** ANNULLATA PER RESTRIZIONI COVID-19 **

Domenica 11 Aprile 2021

Quanti occhi hanno i ragni? Di cosa sono fatte le ragnatele? Cosa sono i cheliceri? Il mondo degli Aracnidi è davvero misterioso, ma insieme alla Guida del Parco, esperto naturalista, ne scopriremo i tanti segreti. Andremo alla ricerca delle specie più comuni per comprenderne l'importanza e il ruolo ecologico ed eccezionalmente visiteremo la zona umida della Piana di Tiglieto, normalmente non accessibile al pubblico per preservarne l'integrità. Un'attività interessante e curiosa per grandi e piccoli. Preparate retino e barattoli, vi aspettiamo all'Aracniday!

Ritrovo: ore 9 presso parcheggio Badia di Tiglieto, Tiglieto

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Iniziativa gratuita

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo(COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE - le iscrizioni verranno aperte la settimana precedente, se la Liguria non si trova in fascia rossa o arancione)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Iniziativa finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria - MATTM per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Tiglieto 16010 Italy Comune: Tiglieto (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Altre info su:Tag: escursioni