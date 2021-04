Parco Naturale Regionale del Beigua

La primavera arriva in cucina

** ANNULLATA PER RESTRIZIONI COVID-19 **

Domenica 18 Aprile 2021

Il profumo dell'aglio selvatico annuncia l'arrivo nella primavera tra le faggete che portano all'Alta Via dei Monti Liguri e illumina il sottobosco con il verde brillante delle nuove foglie e il bianco vivo dei fiorellini. Questa piccola pianta spontanea, dall'aroma più delicato del classico aglio che usiamo quotidianamente in cucina, ha molte proprietà benefiche note fin dall'antichità: insieme alla Guida del Parco ne scopriremo anche l'impiego nelle ricette della tradizione ligure, passeggiando tra gli splendidi panorami del Beigua.

Ritrovo: ore 9:30 presso Chiesa di Stella S. Bernardo, Stella

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa, per camminatori abituali

Costo escursione: € 10,00.

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE - le iscrizioni verranno aperte la settimana precedente, se la Liguria non si trova in fascia rossa o arancione)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Stella 17044 Italy Comune: Stella (SV)

Provincia: Savona Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Tag: escursioni