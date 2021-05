Parco Naturale Regionale del Beigua

Passeggiare tra falchi e aquile

Sabato 15 Maggio 2021

Il Parco del Beigua si trova su una delle rotte migratorie più importanti d'Europa. Migliaia di rapaci sorvolano i sentieri percorsi da escursionisti spesso ignari del passaggio di bianconi, aquile minori, falchi di palude, falchi pecchiaioli, nibbi, tutti controllati a vista dalla regina del Parco, l'Aquila reale. Seguendo il tratto che va dalla località Curlo all'altana per l'avvistamento e su fino allo Scarpeggin, sosteremo nei punti più importanti per l'avvistamento dei rapaci.

Ritrovo: ore 9:30 presso località Curlo, Arenzano

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Arenzano 16011 Italy Comune: Arenzano (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Tag: escursioni