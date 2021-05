Parco Naturale Regionale del Beigua

Beigua Biowatching

Domenica 16 Maggio 2021

Una giornata di divulgazione all'aria aperta per grandi e piccini. In compagnia della Guida del Parco, esperta naturalista, andremo a scoprire la fauna più nascosta: insetti, aracnidi, rettili, anfibi e… chissà cos'altro scopriremo!

Ritrovo: 9:30 presso Piazza Rolla, Sassello

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Iniziativa gratuita

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12 (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE): clicca qui per compilare il modulo

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Iniziativa finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria - MATTM per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Sassello 17046 Italy Comune: Sassello (SV)

Provincia: Savona Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Altre info su:Tag: escursioni