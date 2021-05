Parco Naturale Regionale del Beigua

Bee Beigua

Junior Geoparker

Sabato 22 Maggio 2021

Scopriamo il mondo segreto delle api: dall'incessante lavoro delle piccole operaie che raccolgono il nettare alle trasformazioni che avvengono dentro l'alveare. Un laboratorio didattico istruttivo, divertente e soprattutto creativo perchè aiutati dalla Guida del Parco creeremo anche una piccola candela con la cera d'api.

Attività per bambini dai 6 agli 11 anni

Ritrovo: dalle ore 14:15 alle ore 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sassello

Durata iniziativa: sino alle ore 17:30 (con possibilità di recupero dalle ore 17:15 alle ore 17:30).

Iniziativa gratuita

Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 18: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Iniziativa finanziata nell'ambito dell'accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Sassello 17046 Italy Luogo: Casa del Parco, Sassello

Comune: Sassello (SV)

Provincia: Savona Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

