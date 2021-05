Parco Naturale Regionale del Beigua

Geo-trekking in Val Gargassa

Domenica 30 Maggio 2021

Insieme alla geologa del Parco visiteremo una delle zone più scenografiche del Beigua Geopark che conserva straordinarie bellezze. Un'escursione mediamente impegnativa alla scoperta di uno dei geositi più conosciuti del Geoparco: un canyon scavato nella roccia, piccoli laghetti cristallini e imponenti torrioni di conglomerato saranno gli ingredienti per una giornata dedicata alla geologia. Al termine dell'escursione sarà possibile visitare Cascina Battura, allevamento di bovini da latte aderente a Gustosi per Natura, il marchio di prodotto del Parco.

Ritrovo: ore 9:30 presso campo sportivo di Rossiglione, loc. Gargassino, Rossiglione

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE )

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Rossiglione 16010 Italy Comune: Rossiglione (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Altre info su:Tag: escursioni