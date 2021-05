Parco Naturale Regionale del Beigua

La Badia di Tiglieto tra natura e cultura

Mercoledì 2 Giugno 2021

Anche quest'anno il Parco del Beigua partecipa a "Voler Bene all'Italia", l'iniziativa promossa da Legambiente con Federparchi e ANCI per valorizzare il ruolo dei piccoli comuni, con un'escursione davvero unica, fra storia, cultura e natura, nel silenzio e nella tranquillità della piana di Tiglieto. Dopo il trekking lungo l'anello nella Piana della Badia, sarà possibile visitare l'antica Abbazia cistercense.

Ritrovo: ore 9:30 presso area parcheggio Badia Tiglieto

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on line entro martedì alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Tiglieto 16010 Italy Comune: Tiglieto (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

