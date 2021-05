Parco Naturale Regionale del Beigua

L'anello dei rifugi del Parco

Trekking fotografico

Mercoledì 2 Giugno 2021

Trekking fotografico in compagnia di Marco Bertolini, fotografo e Guida del Parco, per imparare le tecniche migliori per riprendere gli antichi ripari che incontreremo lungo l'Alta Via dei Monti Liguri, testimoni silenziosi di una cultura contadina passata. È necessario essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta).

Ritrovo: ore 9:30 presso area picnic Passo del Faiallo

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on line entro martedì alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE )

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Masone 16010 Italy Comuni: Arenzano (GE), Masone (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Altre info su:Tag: escursioni