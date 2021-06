Parco Naturale Regionale del Beigua

Dal pascolo alla tavola

Cammini di biodiversità

Sabato 5 Giugno 2021

Nella Giornata Mondiale dell'Ambiente una piacevole escursione che si snoda tra i dolci pascoli del versante meno acclive del Parco, alla scoperta delle tradizioni legate alla pastorizia, dei fiori che sbocciano nelle zone prative e degli uccelli che popolano le radure. È in questo ambiente che pascolano le mucche e nascono i formaggi "Gustosi per natura" della Cascina Mongrosso. Al termine dell'escursione visiteremo l'azienda per scoprirne il ruolo di custode della biodiversità.

Ritrovo: ore 9:30 presso piazza della Chiesa di Campo Ligure

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Costo escursione: Iniziativa gratuita (inserita nelle attività del Progetto Interreg CamBioVia)

Prenotazione obbligatoria on line entro venerdì alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Campo Ligure 16013 Italy Comune: Campo Ligure (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Altre info su:Tag: escursioni