Parco Naturale Regionale del Beigua

I sentieri della memoria

Sabato 15 Maggio 2021

In occasione del 77° Anniversario dell'Eccidio del Turchino, il Parco del Beigua organizza un'escursione dedicata al tema della memoria. In compagnia della Guida del Parco percorreremo i sentieri dove si è vissuta la Resistenza fino a raggiungere il Sacrario dei Martiri del Turchino dove assisteremo alla Commemorazione ufficiale. Dopo la cerimonia proseguiremo il cammino verso il Forte Geremia da dove potremo ammirare un bellissimo panorama su Genova.

Ritrovo: ore 8:30 presso piazzale chiesa Cristo Re di Masone

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Costo escursione: € 10,00

Prenotazione obbligatoria on line entro sabato alle ore 12: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Masone 16010 Italy Comune: Masone (GE)

Provincia: Genova Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Tag: escursioni