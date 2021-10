Parco Naturale Regionale del Beigua

Geologi in bicicletta

Settimana del Pianeta Terra

Domenica 3 Ottobre 2021

Escursione in MTB (muscolare o assistita a scelta) in collaborazione con l'ASD Beigua NET e Beigua Docks per scoprire la geologia del territorio del Parco.

In compagnia della geologa del Parco e di un team di esperti ciclisti, con una pedalata mediamente impegnativa esploreremo i sentieri che attraversano la Foresta della Deiva fino a raggiungere alcuni dei più importanti geositi del Beigua UNESCO Global Geopark.

L'escursione è mediamente impegnativa per ciclisti abituati a sentieri sterrati con differenti pendenze

Al termine chi vorrà potrà degustare una merenda a base di prodotti Gustosi per natura presso il Beigua Docks (a pagamento). Possibilità di noleggiare e-bike su prenotazione (a pagamento) presso il Beigua Docks di Sassello.

Ritrovo: 9:30 presso ingresso Foresta della Deiva muniti di MTB (e-bike o muscolare), Sassello

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: € 12,00

Difficoltà: 2 su 4, con piccolo saggio enduristico facoltativo (3 su 4)

Distanza: 30 km

Dislivello: 300 m

Abbigliamento necessario: casco (obbligatorio), protezioni (non obbligatorie), scarpe e abbigliamento sportivo

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18 clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Sassello 17046 Italy Luogo: Foresta della Deiva

Comune: Sassello (SV)

Provincia: Savona Regione: Liguria

Info Line: 3939896251

Altre info su:Tag: escursioni