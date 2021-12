Parco Naturale Regionale del Beigua

In MTB nel cuore del Parco

Domenica 19 Dicembre 2021

Escursione in MTB (muscolare o assistita a scelta) in collaborazione con l'ASD Beigua NET per percorrere i sentieri che attraversano le faggete del Beigua. Pedalando lungo l'Alta Via dei Monti Liguri ammireremo panorami mozzafiato. Le escursioni in MTB sono accompagnate da esperti ciclisti che oltre a informare sulle caratteristiche del territorio potranno fornire consigli sportivi sulla disciplina.

L'escursione è impegnativa per pedalata non assistita, adatta a ciclisti abituati a sentieri sterrati con differenti pendenze

Ritrovo: ore 9:30 presso Chiesa delle Faje (Varazze) per salita e discesa a Pratorotondo e ritorno, muniti di MTB (e-bike o muscolare)

Durata iniziativa: mezza giornata

Costo escursione: € 10,00

Difficoltà: 2 su 4 (non richieste protezioni, salita impegnativa per pedalata non assistita)

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18 clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Varazze 17019 Italy Comune: Varazze (SV)

Provincia: Savona Regione: Liguria



Tag: bicicletta