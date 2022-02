Parco Naturale Regionale del Beigua

Sabato 26 Febbraio 2022

Carnevale si avvicina e i Beigua Junior Geoparker non si fanno trovare impreparati! Chi abita i boschi del Parco? Volpi, lupi, cinghiali, tassi, ma anche allocchi, serpenti, farfalle. C'è chi ha colori adatti a mimetizzarsi, chi invece sfoggia variopinte livree per farsi notare. Impariamo a conoscere questi animali e trasformiamoci costruendo le nostre maschere "bestiali"!

Attività per bambini dai 6 agli 11 anni.

Ritrovo: ore 14:30 presso Polo turistico Palazzo Beato Jacopo, Varazze

Durata iniziativa: fino alle ore 17:30

Costo attività: € 6,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18 clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

EMERGENZA COVID - in base alla zona assegnata alla Liguria al momento dell'escursione (gialla/arancione/rossa) verificare i requisiti necessari per spostarsi dal proprio Comune in base alle indicazioni riportate nella tabella attività consentite emessa dal Consiglio dei Ministri.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)