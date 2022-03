Parco Naturale Regionale del Beigua

Domenica 6 Marzo 2022

Appuntamento con le Guide del Parco del Beigua per la visita alla Chiesa, all'Armarium, alla Sala Capitolare e al chiostro dell'Abbazia cistercense S. Maria alla Croce di Tiglieto, che nel 2020 ha celebrato 900 anni dalla sua fondazione.

I visitatori potranno lasciare la macchina presso il parcheggio della Badia, seguendo le indicazioni per raggiungere in pochi minuti la Chiesa da cui partirà la visita. Si richiede di presentarsi 10 minuti prima della partenza per la registrazione.

Per partecipare sono obbligatori il GREEN PASS RAFFORZATO e la dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

Ritrovo: ore 10:30

Costo: € 6,00 a persona

Prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 18 del giorno precedente, fino ad esaurimento dei posti disponibili: clicca qui per compilare il modulo (compilare un modulo per ciascun partecipante)

EMERGENZA COVID - in base alla zona assegnata alla Liguria al momento dell'escursione (gialla/arancione/rossa) verificare i requisiti necessari per spostarsi dal proprio Comune in base alle indicazioni riportate nella tabella attività consentite emessa dal Consiglio dei Ministri.

Per informazioni: tel. 347.3764535 (Mauro Brunetti, referente per visite guidate alla Badia di Tiglieto, Guida Coop. Dafne)