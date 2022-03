Parco Naturale Regionale del Beigua

Sabato 26 Marzo 2022

Un salto indietro nel tempo per ritornare alla preistoria quando l'uomo si costruiva da solo tutti gli utensili. Insieme alla Guida del Parco visiteremo il Museo di Alpicella, ricco di preziose collezioni e capiremo come venivano costruiti armi e manufatti e come si scheggiavano le pietre. A seguire un divertente laboratorio per grandi e piccini per trasformarsi in uomini della preistoria!

Per partecipare sono obbligatori il GREEN PASS RAFFORZATO e la dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

Ritrovo: ore 14:30 presso Museo archeologico di Alpicella, Varazze

Durata iniziativa: fino alle ore 17:30 circa

Costo attività: € 6,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18 clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

EMERGENZA COVID - in base alla zona assegnata alla Liguria al momento dell'escursione (gialla/arancione/rossa) verificare i requisiti necessari per spostarsi dal proprio Comune in base alle indicazioni riportate nella tabella attività consentite emessa dal Consiglio dei Ministri.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)