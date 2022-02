Parco Naturale Regionale del Beigua

Biowatching

Domenica 27 Febbraio 2022

Il Parco del Beigua è famoso per la presenza di specie importanti come il Lupo, il Biancone e la Dafne odorosa. In realtà i limiti di percezione sensoriale non ci permettono di vedere la complessità e la ricchezza della biodiversità rappresentata dal mondo dell'invisibile. Grazie alla collaborazione con Smart Micro Optics (www.smartmicrooptics.com) analizzeremo la biodiversità delle acque, dei muschi e dei suoli e faremo la conoscenza di Tardigradi, Amebe, Nematodi e tanti altri organismi fantastici. Un'esperienza didattica unica dedicata a grandi e piccini!

Ritrovo: ore 9:30 presso ingresso Comune di Arenzano (dentro la Villa Negrotto Cambiaso), Arenzano

Durata iniziativa: fino alle ore 13 circa

Costo attività: € 6,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

EMERGENZA COVID - in base alla zona assegnata alla Liguria al momento dell'escursione (gialla/arancione/rossa) verificare i requisiti necessari per spostarsi dal proprio Comune in base alle indicazioni riportate nella tabella attività consentite emessa dal Consiglio dei Ministri.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)