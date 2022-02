Parco Naturale Regionale del Beigua

Domenica 20 Febbraio 2022

Visita al museo della carta di Mele e laboratorio didattico "Insetti: eccellenti maestri cartai"

Sapete chi ha inventato la carta? Gli insetti. Grazie a una interssante visita guidata al museo e a un divertente laboratorio didattico per grandi e piccini scopriremo molte curiosità su questi animali. Osserveremo gli insetti, i loro nidi e costruiremo insieme una vera casetta per ospitare i nostri piccoli amici.

Per partecipare sono obbligatori il GREEN PASS RAFFORZATO e la dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

Ritrovo: ore 10 presso Museo della Carta, Mele (GE)

Durata iniziativa: fino alle ore 13 circa

Costo attività: € 6,00 + € 5,00 per l'ingresso al museo.

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

EMERGENZA COVID - in base alla zona assegnata alla Liguria al momento dell'escursione (gialla/arancione/rossa) verificare i requisiti necessari per spostarsi dal proprio Comune in base alle indicazioni riportate nella tabella attività consentite emessa dal Consiglio dei Ministri.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)