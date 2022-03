Parco Naturale Regionale del Beigua

Sabato 12 Marzo 2022

In collaborazione con l'associazione INGE (Associazione per la promozione e la diffusione della cultura e del patrimonio industriale a Genova e in Liguria), accompagnati dalla Guida del Parco e da una esperta in archeologia industriale, andremo alla scoperta della Val Cerusa e del nucleo di Fabbriche, antico e fiorente polo industriale . Dalle produzioni del passato a quelle attuali: visiteremo il laboratorio della Pasticceria Sambuco, dove potremo assaggiare i golosi prodotti dal marchio "Gustosi per Natura".

Per la visita al laboratorio di pasticceria è necessario avere il GREEN PASS RAFFORZATO.

Ritrovo: ore 14:30 presso piazza Camozzini (capolinea dell'1), Genova Voltri. Da lì ci si muoverà con auto proprie fino all'abitato in loc. Fabbriche (Genova Voltri)

Durata iniziativa: fino alle ore 18 circa

Costo attività: € 6,00 + € 4,00 per Associazione INGE

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18 clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)