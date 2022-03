Parco Naturale Regionale del Beigua

Cammini di biodiversità

Sabato 5 Marzo 2022

Se non possiamo portarvi per sentieri vi portiamo a conoscere i nostri produttori di eccellenze! Un pomeriggio dedicato a grandi e piccini per conoscere Mirella, la sua azienda e soprattutto i suoi prodotti dal marchio "Gustosi per Natura". Conosceremo le sue mucche, visiteremo le stalle e scopriremo il processo di trasformazione dal latte al formaggio.

Per la visita alle stalle e al laboratorio è necessario avere il GREEN PASS RAFFORZATO.

Ritrovo: ore 14:30 presso posteggio antistante uscita autostradale di Masone. Da lì ci si muoverà con auto proprie fino all'azienda agricola Lavagè a Rossiglione.

Durata iniziativa: fino alle ore 17:30 circa

Costo attività: € 6,00

Difficoltà: iniziativa adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18 clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)