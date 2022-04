Parco Naturale Regionale del Beigua

Laboratorio preistorico

Sabato 9 Aprile 2022

Un salto indietro nel tempo per ritornare a un passato lontanissimo, quando l'uomo costruiva da sé tutti gli utensili...e perchè non provarci anche noi? Insieme alla Guida del Parco costruiremo e scopriremo come venivano realizzati armi e manufatti e come si scheggiavano le pietre. Un divertente laboratorio pratico per grandi e piccini per trasformarsi in uomini della preistoria!

Ritrovo: ore 14:30 presso Casa del Parco, Sassello

Durata iniziativa: fino alle ore 18 circa

Costo attività: € 6,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18. Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)