Parco Naturale Regionale del Beigua

Domenica 10 Aprile 2022

Dagli oggetti "moderni" del '900 a quelli legati ad antiche tradizioni contadine che si perdono nei secoli. Faremo un viaggio nel recente passato insieme ai curatori del Museo del Passatempo per scoprire o riportare alla memoria usi e costumi del secolo appena trascorso. Concluderemo la mattinata con la visita all'azienda agricola Cascina Battura per conoscere i prodotti a km 0 della famiglia "Gustosi per Natura".

Spostamento dal Museo Passatempo alla Cascina Battura con mezzi propri in circa 10 minuti

Ritrovo: ore 9:30 presso Museo del Passatempo (via Roma 42-44), Rossiglione

Durata iniziativa: fino alle ore 13 circa

Costo attività: € 6,00 (+ € 4,00 per l'ingresso al museo)

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12. Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)