Parco Naturale Regionale del Beigua

Birdwatching

Domenica 3 Aprile 2022

Un ciclo di appuntamenti primaverili che ci porteranno a scoprire l'avifauna ospite nei parchi delle Ville storiche del Beigua, iniziando da Villa Negrotto Cambiaso ad Arenzano.

Per chi ha partecipato al corso di birdwatching on line sarà l'occasione per mettere in pratica i suggerimenti dell'ornitologa Gabriella Motta, ma anche chi non ha potuto partecipare potrà avvicinarsi all'osservazione degli uccelli. Basta avere un binocolo e un taccuino, mettersi ad ascoltare e osservare col naso all'insù… al resto ci pensa Gabriella!

Ritrovo: ore 9:30 presso ingresso Comune di Arenzano (dentro la Villa Negrotto Cambiaso), Arenzano

Durata iniziativa: fino alle ore 12:30 circa

Costo attività: € 6,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12. Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)