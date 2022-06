Parco Naturale Regionale del Beigua

Domenica 26 Giugno 2022

Visto il grande interesse riscontrato anche ques'anno il Parco del Beigua organizza una giornata didattica divulgativa per grandi e piccini dedicata alle libellule. Accompagnati da Matteo Zinni, naturalista e specialista in Odonati e dalla Guida del Parco, affronteremo tematiche come biologia, ecologia e status di conservazione delle libellule in Italia. Inoltre è prevista, a contesto dell'evento, una sessione fotografica dove si potranno imparare le tecniche migliori per fotografare gli adulti e gli stadi larvali, di questo affascinante Ordine di Insetti.

È consigliato essere dotati di macchina fotografica (reflex, mirrorless o compatta) e cavalletto.

Ritrovo: ore 9:30 presso area parcheggio all'ingresso della Foresta della Deiva, Sassello

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Iniziativa GRATUITA cofinanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Outdoor Education

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12. Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

**IMPORTANTE** Ricordiamo che a seguito dell'emergenza PSA all'inizio e al termine delle attività all'aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione. Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con soluzione al 2-3% di ipoclorito di sodio. Per maggiori informazioni sulle disposizioni circa la PSA consultare la pagina: http://www.parcobeigua.it/dettaglio.php?id=68841

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)