(Collecchio, 02 Dic 20) Il CAI Parma e il CERPA per il Sentiero di Alice





Il Cai di Parma con i suoi gruppi del Family CAI e di Alpinismo Giovanile metteranno a frutto il protocollo con il CERPA Italia e CRIBA ER, nell'ambito della convenzione per il recupero e rifacimento del "Sentiero di Alice" nel Parco Regionale Boschi di Carrega, creando un vero parco dei sensi, dove poter stimolare la sensorialità dei bambini e disabili lungo il percorso.



Giovedì 3 Dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità, verrà siglato nella suggestiva cornice deli Centro Parco Casinetto nei Boschi di Carrega (PR), un protocollo di collaborazione tra il CERPA Italia Onlus e il CRIBA Emilia Romagna e il CAI - Club Alpino Italiano Sezione di Parma.



L'accordo verte sui temi dell'accessibilità e del benessere ambientale che diventano approccio indispensabile per offrire una qualità di vita migliore, soprattutto per le persone più deboli.

E se ciò vale per una città, vale a maggior ragione per gli ambienti naturalistici, patrimonio di tutte le persone che li fruiscono. Gli ambienti naturali sono parte integrante e fondamentale della cultura dell'uomo e il suo rapporto con essi è imprescindibile. Rendere questi ambienti fruibili, visitabili e utilizzabili dalla maggior parte delle persone significa garantire un'accessibilità in termini di movimento, accoglienza, comunicazione e ospitalità per tutti e tutte.



La collaborazione con il CERPA e CRIBA permetteranno ai gruppi giovanili del CAI di ripensare e attualizzare il Sentiero di Alice nel Parco dei Boschi di Carrega, una delle 11 Aree Naturali Protette dei Parchi del Ducato, situato sulle colline a pochi chilometri dalla città di Parma, molto frequentato nei fine settimana.

Il progetto rientra nell'ambito della convenzione stipulata dal CAI di Parma con l'Ente Parchi del Ducato che ha come obbiettivo proprio quello di "prendersi cura" di alcuni sentieri nei Parchi., .

Gli interventi che verranno realizzati saranno ideati con la consulenza del CERPA e CRIBA, e messi in atto dai volontari del CAI, consentendo così alle famiglie e ai bimbi di migliorare e riprogettare l'accessibilità e la fruizione di questo del percorso.

L'Ente Parchi finanzierà l'intervento con l'allestimento di strutture volte a migliorare la potenzialità e la fruibilità da parte delle persone disabili che potranno agevolmente accedere e apprezzare le sensazioni che questo angolo dei Boschi sanno dare.

Alla firma interverranno il Presidente del CAI di Parma, Gian Luca Giovanardi, il responsabile del gruppo Family Fabrizio Russo, il Vice Presidente del Cerpa e co-responsabile del Servizio Criba dott. Leris Fantini e la dott.ssa Elisabetta Sofi referente dell'Area Progetti Speciali del Criba. Saranno presenti il dott. Marco Rossi e la Dott.ssa Antonia Cavalieri in rappresentanza dell'Ente Parchi del Ducato.