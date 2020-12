Firmato protocollo di collaborazione tra Cai Parma e C.E.R.P.A

Ripensare il Sentiero di Alice nel Parco Boschi di Carrega

(Collecchio, 04 Dic 20) Oggi il Sentiero di Alice e il Family CAI Parma e il gruppo CAI Alpinismo Giovanile si uniscono nel Parco Boschi di Carrega.



E non è un caso.



Proprio nella Giornata Internazionale delle persone con disabilità: l'occasione migliore per siglare il protocollo di collaborazione tra il CERPA Italia Onlus e il CRIBA Emilia Romagna e il CAI - Club Alpino Italiano Sezione di Parma.



Il Sentiero di Alice è uno storico percorso sensoriale, adatto anche ai non vedenti e alle persone con mobilità ridotta, ma studiato per coinvolgere tutti in un'avventura dove si annusa, si tocca, si ascolta il bosco.



Grazie al protocollo e all'impegno dei Parchi del Ducato, saranno realizzati nuovi interventi con la consulenza di CERPA e CRIBA e il contributo determinate dei volontari CAI.



Erano presenti alla sottoscrizione dell'accordo il Presidente del CAI Parma, Gian Luca Giovanardi, il responsabile del gruppo Family Fabrizio Russo, il Vice Presidente del Cerpa e co-responsabile del Servizio Criba dott. Leris Fantini e la dott.ssa Elisabetta Sofi referente dell'Area Progetti Speciali del Criba. Per l'Ente Parchi del Ducato sono presenti il dott. Marco Rossi e la Dott.ssa Antonia Cavalieri.