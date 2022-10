Asta pubblica con scadenza 23 Novembre

(Collecchio, 28 Ott 22) E' stato pubblicato l'AVVISO DI ASTA PUBBLICA per l'ALIENAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE – COMPOSTO DA DUE FABBRICATI OLTRE A TERRENI - DI PIENA O PARZIALE PROPRIETA' DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE SITO IN SALA BAGANZA (PR), VIA CAPANNA N. 23

Il compendio immobiliare in questione è ubicato all'interno del Parco Regionale dei Boschi di Carrega in Via Capanna n° 23, in prossimità della Strada Comunale Olma che collega il centro abitato di Sala Baganza con la località di Talignano, a circa 3 km. dal capoluogo (2 in linea d'aria), con plurimi accessi pedonali ed accesso carraio, in contesto di elevato pregio ambientale caratterizzato da ridotto livello di urbanizzazione.

Esso è costituito da un fabbricato principale in muratura di due piani fuori terra (Piano terra e 1° piano) e da un fabbricato accessorio in struttura lignea su piano unico con basamento in calcestruzzo, dotati di area pertinenziale di forma pressocché triangolare, oltre a due appezzamenti di terreno adiacenti ad essa, totalmente piantumati a bosco spontaneo.

Il complesso – dotato di fossa Imhoff per lo scarico dei reflui - risulta collegato alle reti di adduzione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile.

L'approvvigionamento di energia termica è garantito da impianto di Gas Propano Liquido con iattaforma dedicata all'installazione di apposito serbatoio.

Si tratta del compendio immobiliare, dove in precedenza sorgeva il CRAS del Parco Boschi di Carrega, composto da due edifici e terreni circostanti - come meglio descritto nella perizia allegata - di piena o parziale proprietà dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, sito in Comune di Sala Baganza (PR), Via Capanna n° 23, identificato catastalmente:

- presso il Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 5 – subalterni 1 (Categoria A/3) e 2 (categoria C/2) della consistenza, rispettivamente, di 10 vani / mq. 189 – e di mq. 48, insistenti su superficie di

pertinenza estesa mq. 1.110 di piena proprietà dell'Ente

- presso il Catasto Terreni al foglio 10, – particelle 106 (di piena proprietà dell'Ente) e 3 (di proprietà dell'Ente per una quota di 5/16) estese rispettivamente mq. 500 e mq. 2.140.

Importo a base d'asta: €. 209.000,00

Qui tutte le info e i documenti per partecipare all'asta