Sabato 25 e domenica 26 gennaio “Yogasino Workshop”

Pratiche YOGA valorizzate dalla relazione con gli Asini

Da Sabato 25 a Domenica 26 Gennaio 2020

YogAsino® workshop, ideato da Elisa Lorenzani (insegnante Yoga e Coadiutrice dell'Asino in Attività Assistita con Animali - già Pet Therapy), è un percorso di crescita e di consapevolezza personale che valorizza lo Yoga grazie al valore della Relazione con gli asini Crispino, Giannetta, Maurizio e Viola.

Immersi nelle dolci colline di Talignano a Sala Baganza (PR), nel Parco Boschi di Carrega, il workshop ci conduce verso la nostra essenza e favorisce l'armonioso equilibrio di corpo, mente, respiro attraverso esercizi del corpo (asana), tecniche di respirazione e di rilassamento, camminate nei boschi al lento passo dell'asino tra coccole, carezze, dolci sguardi e lunghe orecchie. Il workshop è adatto agli adulti, anche in assenza di precedenti esperienze di pratica Yoga. E' previsto un colloquio conoscitivo prima dell'iscrizione e il numero dei partecipanti è limitato. Contenuti teorici/esperienziali: approccio all'asino, elementi base di storia ed etologia dell'asino; approccio alla natura, come vivere naturalmente; YogAsino®, sperimentare l'essenziale per il benessere.

Per info sui costi e iscrizioni: 347 2220200 Carlo 349 4286844 Elisa

In collaborazione con ASSOCIAZIONE IL MONDO YOGASTUDIO A.S.D. e con i Parchi del Ducato.

Sabato 25. 1 h 15.00 - 17.00 e domenica 26.1 h 10.00 – 16.00.

Presso l'Associazione Asini nel Cuore, Via alla Pieve, 1 43038 TALIGNANO – SALA BAGANZA (PR).

Sala Baganza 43038 Italy Comune: Sala Baganza (PR)

Provincia: Parma Regione: Emilia-Romagna

Organizzatore: Associazione Asini nel Cuore

Info Line: 347 2220200 Carlo 349 4286844 Elisa

Tag: laboratori