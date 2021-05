Creature magiche nei Boschi di Carrega

Personaggi in costume nel bosco: folletti, driadi, Lucabagie tante fantastiche creature delle leggende dell’Appennino!

Mercoledì 2 Giugno 2021

Si crede che le favole siano nate con l'intento di far stare buoni i bambini e farli addormentare la notte. Le Fole hanno in realtà origini più lontane, servivano per addomesticare il Bosco, rendere noto e comprensibile ciò che non lo era: strane trecce che si trovavano alle code delle cavalle nella stalla al mattino, improvvisi mulinelli di vento, oggetti spostati nel bosco e cumuli di sassi in mezzo al sentiero. Andremo alla ricerca delle magiche creature del bosco: i bambini incontreranno davvero personaggi come il Folletto dispettoso e la strega Lucabagia e le Driadi delle quercie e vivranno dal vivo le leggende dell'Appennino. Partiremo al tramonto insieme ad uno strano e buffo mago, per vivere i Boschi di Carrega con i suoi lati di luce ed ombra ma soprattutto per scovare le creature della Fiaba. Ci attendono tante risate e colpi di scena tra incontri che hanno dell'incredibile!

Grado di difficoltà: T Facile - Dislivello nullo – distanza 4 km Tempi di percorrenza stimati (escluse soste) 2 ore

Ritrovo: Mercoledì 2 Giugno 2021 ore 18.00- c/o Parcheggio del Parco Boschi di Carrega, Via Zappati, 34, Sala Baganza PR (parcheggio dietro Ristorante I Pifferi). Termine escursione ore 21:00

Attrezzature, abbigliamento e materiali consigliati: Pile o maglioncino, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponcini da trekking, giacca o mantellina, impermeabile, cena al sacco o snack, torcia frontale/manuale, pile di ricambio.

Organizzatore: ControventoTrekking di Antea Franceschin - Guida: Antea Franceschin (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo pro capite: 10 € a persona, adulti e bambini;

La quota comprende l'accompagnamento per tutta la durata della giornata di Antea Franceschin – Guida Ambientale Escursionistica. La quota NON COMPRENDE il viaggio da e per il punto di partenza nè il pranzo al sacco.

Per chi è adatta: Escursione pensata per le famiglie. possono partecipare bambini dai 7 anni di età. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Numero massimo di partecipanti: 30. Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti e/o entro le ore 18 del giorno precedente l'escursione.

Iscrizione obbligatoria dal sito www.controventotrekking.it oppure contattando Antea Franceschin Antea +39 3480725255 oppure email antea@controventotrekking.it

In collaborazione con Alessandro Bazzini e Francesco Salton

Sala Baganza 43038 Italy Luogo: Ritrovo: parcheggio Via Zappati, 34, Sala Baganza PR

Comune: Sala Baganza (PR)

Provincia: Parma Regione: Emilia-Romagna



