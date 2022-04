L’evoluzione degli alberi

Domenica 10 Aprile 2022

Nel giardino del Casinetto dei Boschi di Carrega si incontrano diverse specie di piante legnose che all'apparenza possono essere simili, in realtà fanno parte di gruppi con una storia evolutiva differente: le conifere e le latifoglie. Durante il percorso si evidenzieranno le caratteristiche peculiari di ogni gruppo raccontando la loro evoluzione.

Dal luogo di ritrovo ci si sposterà a piedi per circa 500 m per raggiungere l'accesso pedonale al giardino. Tutto il percorso si svolgerà all'interno del giardino per ritornare poi al parcheggio di Via Case Nuove.

Dislivello in salita: 10 m; dislivello in discesa: 10 m.

Grado di difficoltà: Semplice itinerario quasi pianeggiante, di 3,0 km circa a/r - Tempo di percorrenza: 2 ore.

Ritrovo: Domenica 10 Aprile 2022 ore 15.00 c/o Parcheggio Via Case Nuove – Sala Baganza (PR). Termine escursione: Ore 18,00 al punto di partenza

Attrezzatura richiesta: Scarponi da trekking, calze e pantaloni lunghi, giacca antivento, cappello, boraccia, repellente per insetti.

Organizzatore: Astrea Società Cooperativa - Guida: Alice Pessina (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: 10 euro adulti, 8 euro bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, gratuito bambini sotto i 4 anni.

Prenotazione obbligatoria: Astrea Società Cooperativa - email: astrea.soc.cooperativa@gmail.com; cell.: 3288960870; FB: Astrea Escursioni e Didattica.Prenotazioni da effettuarsi entro le ore 12.00 del giorno precedente l'escursione.Non sono ammessi cani