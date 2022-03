Breve escursione a passo lento immersi nel bosco

Sabato 26 Marzo 2022 dalle 10:00 alle 12:00

L'Associazione Asini nel cuore di Talignano (PR) organizza una breve escursione al passo lento dell'asino attraverso il Sentiero di Alice, un sentiero vivo adatto alla sperimentazione di attività senso percettive domenica 26 marzo.

Un approccio gentile all'asino immersi nel bosco che si risveglia a primavera all'insegna del rispetto per la Natura e dell'integrazione.

Il Sentiero di Alice si trova nel cuore del Parco dei Boschi di Carrega, è lungo circa 300 mt, è adatto alle carrozzine e attrezzato con corrimano e pannelli per non vedenti.

Il ritrovo è alle ore 10 in Strada del Conventino a Sala Baganza (PR) all'inizio del sentiero in una zona interdetta al traffico. Sono disponibili alcuni posti auto all'ingresso del sentiero SOLO per persone con disabilità.

Sono necessari abbigliamento comodo a strati mascherina e gel e 1 lt acqua

Contributo di partecipazione ad offerta libera e consapevole

L'attività è guidata da Elisa Lorenzani - Guida GAE e Coadiutrice dell'Asino.

E' necessaria la prenotazione non più tardi del 22/03/2022 e i posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni: elisa@asininelcuore.it - Messaggio WA 349 4286844