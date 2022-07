GREAT OPENING Festival I Parchi della Musica 2022

Domenica 3 Luglio 2022

Domenica 3 Luglio – ore 18.30 GREAT OPENING Festival 2022

Centro Parco Casinetto - Sala Baganza (PR)

Concerto "UNDER THE GREENWOOD TREE"

Concerto interamente dedicato a E.W. Korngold, compositore tardo romantico e autore di numerose colonne sonore con le quali vince due Oscar nel 1937 e 1939.

Padre critico musicale lo introduce allo studio della musica sotto la guida di Alexander Von Zemnlinsky e Robert Focus. Apprezzatissimo dal pubblico, diventa popolarissimo con le sue opere della quali " Die tote Stadt " ( La città morta ) composta nel 1920 gli diede grande fama in Europa e negli Stati Uniti dove si trasferì. Nonostante questo per molti anni fu avversato dalla critica di settore. Gustav Mahler lo considerava un " genio musicale". La scelta del programma vuole essere una prima indicazione della molteplicità e varietà delle composizioni di Korngold, tracciandone così un piccolo itinerario alla scoperta della sua opera musicale.

"Il nome e l'opera del compositore austriaco naturalizzato americano Erich Wolfgang Korngold fanno ancora fatica, soprattutto nel nostro Paese, a quasi settant'anni dalla sua morte, avvenuta a Los Angeles nel 1957, a soli sessant'anni di età, a trovare la dovuta fama e la meritata ammirazione, tenuto conto che ben pochi musicisti possono vantare una genialità creativa come questo compositore nato a Brno, quando faceva ancora parte dell'impero austro-ungarico. Anzi, se vogliamo proprio dirla tutta, nessun compositore può essere paragonato, almeno per ciò che riguarda il ventesimo secolo, per precocità e prodigiosa scrittura musicale a Mozart come si può invece farlo con Korngold. Ma provate a chiedere a chi è anche abituato ad amare l'ascolto della musica classica se conosce questo autore e la sua musica e vedrete che sovente vi sentirete rispondere negativamente. Questo perché Korngold continua ad essere ignorato da morto, così come lo fu in vita, tranne per quanto riguarda un genere musicale con il quale fece inevitabilmente i conti per poter sbarcare il lunario e assicurarsi la pagnotta quotidiana, quello delle colonne sonore nel mondo dorato e ipocrita di Hollywood, per il quale lavorò a partire dal 1934, dopo aver lasciato la sua patria ed essere emigrato negli Stati Uniti,"(NDR)

PROGRAMMA

Erich Wolfgang Korngold

- SONG TO WORD BY WILLIAM SHAKESPEARE OP. 31 Sop / Piano

Desdemona song

Under the greenwood tree

Blow, blow, thou winter wind

Wen bird do sing

- STRING QUARTET N° 2 OP. 26 Quartet

Allegro

Intermezzo

Larghetto

Waltz (finale)

- DIE TOTE STADT (La Città Morta)

Glück, das mir verblieb (Marietta's Lied) trascr. Sop / Piano / Quartet

Francesca Rossi Del Monte soprano

Gian Francesco Amoroso pianoforte

QUARTETTO FLORES

Fatlinda Thaci violino primo

Laura Cuscito violino secondo

Laura Vignato viola

Marija Drincic violoncello

INGRESSO GRATUITO

In caso di maltempo il concerto si terra nell' Oratorio dell' Assunta-Rocca Sanvitale, Sala Baganza