Presentazione, riconoscimento specie e monitoraggio

Martedì 19 Luglio 2022 dalle 19:30 alle 22:00

Il pieno dell'estate.

E' questo il tempo in cui i cervi volanti, i più grandi insetti d'Europa, diventano padroni della notte dei vecchi boschi. Ed è anche il momento in cui i ricercatori dei Parchi del Ducato svolgono l'annuale monitoraggio nel Parco Boschi di Carrega al fine di conservare la popolazione di cervi volanti, importanti bio-indicatori dello stato di salute dell'ecosistema.

Una serata di "citizen science", la scienza dei cittadini, in cui i partecipanti prima conosceranno l'affascinante vita dei cervi volanti, poi affiancheranno i ricercatori ed i numerosi volontari dei Parchi del Ducato durante le attività di monitoraggio, camminando lentamente alla loro ricerca.

Possibilità di cena al sacco autogestita presso i tavoli del Centro Levati.



Abbigliamento e accessori. Abbigliamento da escursione, scarpe da ginnastica o da trekking, acqua. Consigliata torcia (meglio se frontale).

L'appuntamento è alle ore 19.30 al Centro "Levati" in via Olma, 3 a Sala Baganza (PR). Il termine è previsto per le ore 22.00.

L'attività è adatta a tutti, piccoli e grandi, esperti e principianti ed è ad accesso gratuito senza prenotazione.

Referente tecnico: Emanuele Fior, Servizio Conservazione della natura Parchi del Ducato.