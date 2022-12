Parco Regionale dei Castelli Romani

Giovedì 8 Dicembre 2022

Vi aspettiamo l'8 dicembre 2022 dalle 10.30 alle 18.30 ad Albano Laziale, Museo Civico, V.le Risorgimento 3, per il primo dei mercati Natalizi dei prodotti e dei produttori a marchio regionale "Natura in Campo", che garantisce la filiera delle produzioni agro-alimentari sostenibili e tradizionali provenienti dai territori delle aree naturali protette, finalizzato alla promozione e valorizzazione delle tradizioni locali.



Sarà presente un punto informativo con i Guardiaparco del Parco dei Castelli Romani, e si potranno degustare e comprare i prodotti a marchio "Natura in Campo". Tra le varie attività previste: L'orto da asporto, laboratorio per imparare a riconoscere frutta e verdura di stagione e per coltivarla direttamente sul nostro balcone a cura dell' associazione G.Eco; Dolcetti e Bollicine, masterclass e degustazione per la divulgazione e promozione di prodotti enogastronomici del nostro territorio a cura di Jacopo Manni; alle ore 15.00 una visita guidata da Roberto Libera, Direttore del Museo Diocesano di Albano, al Santuario di S. Maria della Rotonda e al Museo Diocesano (info e prenotazioni al numero 333 9999883); sempre dalle ore 15.00 esibizione dei Legionari della Legio Secunda Parthica Severiana e, a seguire, per i più piccoli, scuola legionaria.

Vai alla pagina fb dell'evento