Venerdì 1 Luglio 2022 ore 16:30

Un'iniziativa dedicata ai "senior" suddivisa in 4 incontri in natura. Alla Collina degli Asinelli, nel Comune di Monte Compatri, si parlerà di orti, di tradizioni, di animali e di prati fioriti, chiedendo ai partecipanti di scattare foto durante gli incontri sui particolari che più li hanno colpiti.

Durante l'ultimo incontro sarà allestita in un contesto naturale una mostra fotografica con le immagini più suggestive scattate in natura.



EVENTO GRATUITO Prenotazioni al 347 9306410