Sabato 29 Luglio a Schia nel Parco dei Cento Laghi

(Collecchio, 26 Lug 23) Un giardino… con le ali!Laboratorio ludico-creativo GRATUITO per famiglie con bambini.

Con materiali di recupero realizziamo oggetti preziosi per aiutare uccelli, insetti utili e altri piccoli ospiti di giardini e balconi. E' un modo per aiutare, a casa nostra, quella parte importante di biodiversità che occupa gli spazi antropizzati. E sarà divertente, con il passare del tempo, vedere i piccoli uccelli avvicinarsi o scoprire le api solitarie e gli altri insetti utili "metter su casa" negli oggetti che abbiamo costriuto.

Primo turno: ore 14.30 Secondo turno: ore 16.00

Max 12 bambini a turno accompagnati da un genitore

Età: 7-10 anni

N.B. si chiede che ogni bambino porti un cartone del latte/succo di frutta (vuoto e sciacquato)

NOTE

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente: Soc. ESPERTA 3474018157