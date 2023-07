Domenica 6 Agosto a Schia nel Parco dei Cento Laghi

(Collecchio, 26 Lug 23) Domenica 6 Agosto, in occasione dello Skia Sport Day Lascia l'impronta!

Laboratorio con l'argilla per realizzare calchi di conchiglie, impronte di animali e di altri elementi naturali. Cercare nel bosco, manipolare, creare... dopo un breve percorso di esplorazione in cui si raccoglieranno i "materiali speciali" sarà possibilne farne i calchi con l'argilla e portarsi a casa il risultato del proprio lavoro

Primo turno: ore 15.00

Secondo turno: ore 16.30 Ritrovo c/o Piazzale Bocchi Noè, Schia (Tizzano Val Parma, PR)

Max 12 bambini a turno accompagnati da un genitore

Età: 6-11 anni

NOTE